Schiene repariert: Wuppertaler Schwebebahn fährt wieder

Ein Fahrer hatte am Montagmorgen einen Bruch in der Schiene bemerkt. Die Ursache für die etwa 13 Zentimeter lange Lücke war auch am Dienstag noch unklar. Nach Angaben des Sprecher soll das beschädigte Stück nun untersucht werden. Am Montag hatte die Schwebebahn den Betrieb zunächst eingestellt, die Stadtwerke hatten eigenen Angaben einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.