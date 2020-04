Verwaltungsgericht untersagt Mini-Kirmes im Kreis Gütersloh

Minden (dpa/lnw) - Ein Schausteller aus dem Kreis Gütersloh darf in der Corona-Krise auf seinem Grundstück keine sogenannte Mini-Kirmes anbieten. Das Verwaltungsgericht Minden lehnte einen Eilantrag gegen eine Untersagung der kommunalen Aufsicht ab. Gegen den Beschluss kann der Schausteller noch Beschwerde am Oberverwaltungsgericht einlegen, wie das Gericht am Dienstag mitteilte (Az.: 7 L 316/20).

Von dpa