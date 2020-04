Galeria Karstadt Kaufhof lässt 800-Quadratmeter-Regel prüfen

Münster (dpa/lnw) - Die Essener Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof geht erneut juristisch gegen die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vor. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Münster von Dienstag hat das Unternehmen für seine Kaufhäuser und die Tochter Karstadt Sports Eilverfahren am OVG eingereicht. Das Land erlaubt die Öffnung von Geschäften, wenn die Verkaufsfläche 800 Quadratmeter nicht überschreitet. Diese Regelung greift das Unternehmen jetzt an. Zuvor waren bereits Eilverfahren anderer Kaufhäuser gegen die umstrittene Öffnungsregel in Münster eingegangen, über die das OVG in dieser Woche zuerst entscheidet.

Von dpa