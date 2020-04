Polizei nimmt Trio fest: Überfälle auf Geldboten

Bei den drei Überfällen in Herten sowie in Gelsenkirchen im vergangenen Herbst waren die Geldboten bedroht und geschlagen worden. Die Täter setzten demnach auch Pfefferspray ein. Verdeckte Ermittlungen hatten zu der Bande geführt. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Recklinghausen, Dortmund und Düren stellten die Ermittler viele Beweise sicher - auch hochwertigen Champagner. Diesen soll der 30-Jährige als günstige Getränke deklariert und von seiner Arbeitsstelle mitgenommen haben.