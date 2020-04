Anschlag vorgetäuscht: Anklage gegen Lokführer

Siegen/Bad Berleburg (dpa/lnw) - Weil er einen Anschlag auf seinen Zug vorgetäuscht haben soll, ist ein Lokführer aus Bad Berleburg angeklagt worden. Die Staatsanwalt geht nach dem aufsehenerregenden Vorfall im Wittgensteiner Land im April 2019 davon aus, dass der damals 49-jährige Mann Gullydeckel von einer Brücke hinabhängen ließ - und seinen Regionalzug später absichtlich in die Falle steuerte. Er habe daher wegen Vortäuschens einer Straftat und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr vor dem Amtsgericht Bad Berleburg Anklage gegen ihn erhoben, sagte Staatsanwalt Rainer Hoppmann am Dienstag. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.

Von dpa