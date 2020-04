71-Jähriger tot in seinem Haus in Hattingen gefunden

Hattingen (dpa/lnw) - Ein 71-Jähriger ist in Hattingen tot in seinem Haus gefunden worden. Ein Tötungsdelikt könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises am Dienstagabend mit. Weitere Erkenntnisse erhofften sich die Ermittler von einer Obduktion.