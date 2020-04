Der Fahrer des Sattelzugs, ein 47 Jahre alter Mann, starb noch an der Unfallstelle. Der 70 Jahre alte Lastwagenfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Zusammenstoß auf der sieben Meter breiten Werksstraße am Dienstagnachmittag kam. Ein Sachverständiger soll den Hergang rekonstruieren. Die beiden Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.