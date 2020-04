Hausärzteverband warnt vor gefährlicher Sorglosigkeit

Weiterhin mangele es auch an Schutzkleidung für das medizinische Personal. «Wir verteilen schon Regenponchos an die Ärzte - als Behelfsmaßnahme, weil die Lieferungen der Kassenärztlichen Vereinigungen wieder aufgebraucht sind.» Es gelte nun, in der Politik die richtigen Schlüsse aus der Krise zu ziehen. «Ich mag mir nicht ausmalen, vor was für einer katastrophalen Situation wir beim Ausbruch eines deutlich aggressiveren Virus wie Ebola stehen würden», sagte Funken.