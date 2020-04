Unbekannte krachen mit Auto in Wohnhaus und fliehen

Bielefeld (dpa/lnw) - Unbekannte sind mit ihrem Auto in einer Hauswand in Bielefeld gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zu Mittwoch von einem lauten Knall geweckt worden und hatte daraufhin das Auto bemerkt, das in die Hauswand gefahren war. Das Mauerwerk sei dabei beschädigt worden, das Haus sei aber noch bewohnbar. Laut Zeugenaussagen flüchteten aus dem Auto zwei Männer mit einem Hund. Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde später von der Polizei sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar, sagte ein Sprecher.

Von dpa