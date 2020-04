Führerscheinneuling gibt Vollgas: Drei Monate Fahrverbot

Wesel (dpa/lnw) - Ein Führerscheinneuling hat in der Nähe von Wesel Vollgas gegeben und auf einer Landstraße seine Kurventechnik getestet - die Quittung sind mindestens 1200 Euro Geldbuße und drei Monate Fahrverbot. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 21-Jährige mehr als 150 Stundenkilometer, wo Tempo 70 erlaubt war. Eine 50er-Zone durchquerte er am Montagabend mit fast 120 Stundenkilometern.

Von dpa