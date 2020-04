1. FC Köln erstattet Fan-Tickets auf Wunsch

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln erstattet seinen Anhängern auf Wunsch das Geld für Einzel- und Dauerkarten. Darüber hinaus bietet der Fußball-Bundesligist laut Mitteilung vom Mittwoch mehrere Alternativen an. Käufer von Tageskarten können sich für Gutscheine entscheiden oder nur auf einen Teil der Erstattung verzichten. Auch eine Spende über den FC zu Gunsten des Amateur- und Hobbyfußballs in Köln ist möglich. Für Dauerkarteninhaber besteht die Möglichkeit, ihren Namen auf dem Mannschaftsbus für die kommende Saison zu verewigen. Zudem könnte ihr Name künftig auf ihrem Platz im Stadion sowie auf einer LED-Bande stehen.

Von dpa