Futterkostenhilfe für NRW-Tierheime nur wenig genutzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Futterkostenhilfe für NRW-Tierheime wegen der Corona-Pandemie ist nur wenig genutzt worden. Kurz vor Ende der Frist am 30. April hätten nur 50 Tierheime einen Förderantrag gestellt. Dabei hätten rund 200 Tierheime in NRW einen Anspruch, teilte das NRW-Umweltministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. Von insgesamt 400 000 Euro Unterstützungsmitteln seien damit noch 300 000 Euro verfügbar.

Von dpa