Flüchtlingsheim in Euskirchen weiter unter Quarantäne

Euskirchen (dpa/lnw) - Ein wegen Corona-Fällen seit Anfang April abgeriegeltes Flüchtlingsheim mit hunderten Bewohnern in Euskirchen bleibt weiter unter Quarantäne. Diese sei bis zum 13. Mai verlängert worden, weil sich einige Bewohner nicht an die Quarantänevorschriften gehalten hätten, teilte die Bezirksregierung Köln am Mittwoch mit.