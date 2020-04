Frau bringt Handgranate zur Polizeiwache: Entwarnung

Gütersloh (dpa/lnw) - Eine Handgranate hat vorübergehend für eine Sperrung der Polizeiwache in Gütersloh gesorgt. Eine Frau hatte die Munition in einem Nachlass entdeckt und am Mittwochnachmittag als Fundsache auf die Wache gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten erkannten, dass der Gegenstand einer Handgranate ähnelte und alarmierten Sprengstoffexperten der Bundespolizei. Diese stellten fest, dass es sich tatsächlich um eine Handgranate handelte - sie war aber nicht mehr funktionstüchtig.

Von dpa