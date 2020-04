Betätigungsverbot für Hisbollah: Razzien in drei NRW-Städten

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem bundesweiten Betätigungsverbot für die schiitische Islamisten-Vereinigung Hisbollah hat es in Nordrhein-Westfalen Polizeiaktionen in drei Städten gegeben. Beamte durchsuchten am frühen Donnerstagmorgen das Imam Mahdi Zentrum in Münster und die Vereinsräume der Gemeinschaft libanesischer Emigranten in Dortmund, wie das Bundesinnenministerium mitteilte. Außerdem gab es den Angaben zufolge auch eine Durchsuchung in Recklinghausen.

Von dpa