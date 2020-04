Ausbleibende Werbeerlöse drücken auf Bertelsmann-Umsatz

Gütersloh/Luxemburg (dpa) - Ausbleibende Werbeerlöse im Medienbereich seit Ausbruch der Corona-Krise haben den Umsatz des Bertelsmann-Konzerns geschmälert. Weltweit ging dieser in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zurück, wie der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern am Donnerstag in Gütersloh mitteilte. Zum Medienbereich gehören die TV-Sender der RTL Group und das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr («Stern», «Brigitte»). In der Corona-Krise verzeichnet die gesamte Medienbranche hierzulande einen Rückgang im Werbegeschäft, weil Anzeigen storniert oder Projekte verschoben wurden.

Von dpa