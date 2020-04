Dach abmontiert, Wände eingerissen: Mietstreit vor Gericht

Das Mieterpaar will die Wohnung nun wiederhaben, wie ihr Anwalt Sven Forst sagte. «Und zwar in bewohnbarem und ursprünglichem Zustand.» Seinen Angaben zufolge haben seine 42 und 38 Jahre alten Mandanten einen gültigen Mietvertrag. Seit dem Vorfall lebten die Kläger in einer Übergangswohnung.

Die beklagte Vermieterin, eine Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, verlangt dagegen, die Klage abzuweisen. Es habe eine mündliche Vereinbarung über die Baumaßnahmen gegeben. «Bei dem Gerichtsverfahren gegen mich handelt es sich um reine Schikane, die ausschließlich auf Lügen, Verleumdungen, falschen eidesstattlichen Versicherungen aufgebaut ist», erklärte sie in einem Statement.

Das Gericht tendierte in einer vorläufigen Einschätzung zur Rechtsauffassung der Mieter. «Wenn eine Wohnung abgeschlossen ist, tut der Wohnungseigentümer kund, dass er nicht möchte, dass jemand reingeht», erklärte der Richter. Das Verhalten der Vermieterin habe Züge eines verbotenen, eigenmächtigen Handelns. Eine Entscheidung in dem Fall kündigte das Gericht für den 7. Mai an.