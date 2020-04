Westfalen: Ausschuss empfiehlt Saisonwertung mit Aufsteigern

Eine komplette Annullierung der Saison 2019/20 ist demzufolge vom Tisch. Der Ausschuss wird daher eine Wertung der Spielzeit mit Aufsteigern vornehmen. Wie diese genau aussehen wird, stehe aktuell noch nicht fest, hieß es: «Wir werden uns alle Ligen genau anschauen und natürlich versuchen, die Empfehlungsgrundlage so fair wie möglich für die potenziellen Aufstiegskandidaten zu gestalten. Aufgrund einiger besonderer Situationen in einzelnen Staffeln wird es leider Härtefälle und Vereine geben, denen wir nicht gerecht werden können», kündigte der VFA-Vorsitzende Reinhold Spohn aus Herne an.

Fest steht bereits, dass die Bezirksliga-Staffeln in der kommenden Saison von derzeit zwölf auf 14 erhöht werden. Zudem soll es eine fünfte Landesliga-Staffel geben (bislang vier). Damit will der Verband zu große Staffelgrößen und längere Fahrtwege der Clubs vermeiden. Weitere detaillierte Regelungen bis hinunter in die Kreise sind notwendig. Die bisherigen Überlegungen betreffen nur die Meisterschaftsspiele der Männer und Frauen von der Kreisliga bis zur Oberliga. Der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) berät derzeit ebenfalls über die Wertung der Saison.

Am 11. Mai tauschen sich die Mitglieder der Ständigen Konferenz, die aus 29 Kreisvorsitzenden und acht FLVW-Präsidiumsmitgliedern besteht, über die Empfehlung aus. Final entschieden wird auf einem Außerordentlichen Verbandstag, der wegen Fristeinhaltungen erst im Juni stattfinden kann.

«Wir sind uns alle einig und plädieren für ein Saisonende, was dann spätestens auch im Juni formell und rechtskräftig beschlossen werden soll. Für die Wertung der Spielzeit - wie immer sie dann final aussehen wird - hoffe ich ebenfalls auf das Verständnis der Vereine», sagte FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski.