Mai-Kundgebungen in Düsseldorf und Duisburg erlaubt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Düsseldorfer Verwaltungsgericht hat Mai-Kundgebungen in Düsseldorf und Duisburg unter strikten Auflagen erlaubt. In Duisburg-Hamborn und vor dem Landtag in Düsseldorf dürfen demnach an diesem Freitag Kundgebungen unter strengen Abstands- und Hygieneauflagen stattfinden, habe das Gericht am Donnerstag entschieden (Az.: 7 L 745/20 und 7 L 754/20). Die Teilnehmerzahl sei in Düsseldorf auf 100 Personen und in Duisburg auf 50 Personen zu begrenzen. Gegen die Beschlüsse sei Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht in Münster möglich.

Von dpa