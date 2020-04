Sonnenschirm stürzt auf Fußgängerin - leicht verletzt

Bochum (dpa/lnw) – Ein vom Balkon gewehter Sonnenschirm ist in Bochum einer Fußgängerin auf den Kopf gefallen. Die Frau (28) sei zu Boden gefallen und habe sich leicht verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sonnenschirm habe sich vermutlich durch eine heftige Windböe aus seiner Halterung auf dem Balkon im ersten Stock eines Hauses gelöst. Er sei zuerst auf die Brüstung eines anderen Balkons und dann auf die junge Frau gefallen. Die Mieterin der Wohnung war nach Angaben der Ermittler zum Zeitpunkt des Unglücksfalles nicht zu Hause.

Von dpa