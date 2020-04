Landtag passt Schulrecht an Krise an: Nachteile ausgleichen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schüler, Lehramtsstudierende und -anwärter sollen in Nordrhein-Westfalen im laufenden Schuljahr keine gravierenden Nachteile wegen der Corona-Krise erleiden. Deswegen hat der Landtag am Donnerstag in Düsseldorf mit großer Mehrheit ein «Gesetz zur Sicherung von Schul- und Bildungslaufbahnen im Jahr 2020» verabschiedet. Unter anderem soll niemand am Ende dieses Schuljahres sitzenbleiben. Prüfungstermine können verschoben und Prüfverfahren für Schüler wie auch für angehende Lehrkräfte angepasst werden.