Laschet: NRW kann Corona-Infektionsketten nachverfolgen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen sind nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der Lage, Kontaktketten bei Corona-Infizierungen nachzuverfolgen. Die 54 Ämter seien ausgebaut worden, das Land habe zudem zusätzliches Personal angeboten, sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen. Die konsequente Kontaktverfolgung sei wichtig, wenn die Corona-Pandemie erfolgreich bekämpft werden solle und weitere Lebensbereiche geöffnet werden sollten.

Von dpa