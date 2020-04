Wie schnell diese angesichts der Corona-Krise kämen, könne man aber noch nicht sagen, sagte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf nach den Bund-Länder-Beratungen. Die Gastronomie gehöre zu den «sensibelsten Bereichen» in der Corona-Krise. «Wo Alkohol ausgeschenkt wird, ist das Abstandsgebot schnell vergessen», sagte Laschet.

Am 6. Mai solle bei den nächsten Bund-Länder-Gesprächen über eine «konkretere Perspektive» gesprochen werden, aber ohne dass man schon im Mai in Aussicht stellen könne, dass die Betriebe wieder öffnen könnten.