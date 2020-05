NRW-Opern fordern Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebs

Düsseldorf (dpa) - Opernhäuser aus Nordrhein-Westfalen haben eine baldige Wiederaufnahme des Vorstellungsbetriebes gefordert. Demnach soll die Politik «einen realistischen und zügigen Zeitplan» erarbeiten und «dafür in einen direkten und konstruktiven Dialog mit den Kulturschaffenden» treten. Ziel dieses Dialoges müsse es sein, «den Vorstellungsbetrieb baldmöglichst, jedoch spätestens ab dem 1. September 2020, wiederaufzunehmen», hieß am Freitag in einer Mitteilung mehrerer Opernhäuser in NRW, die sich auf Initiative des Theaters Dortmunds zusammengeschlossen hatten.

Von dpa