Gummersbach stellt neuen Trainer nächste Woche vor

Gummersbach (dpa/lnw) - Der Nachfolger von Trainer Torge Greve beim Handball-Zweitligisten VfL Gummersbach soll in der nächsten Woche vorgestellt werden. Dies gab VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler am Freitag in einer Videopräsentation bekannt. Der 44 Jahre alte Greve kehrt nach dem Saisonabbruch wegen der Corona-Krise nicht zu den Oberbergischen zurück. Er hatte ohnehin zum Sommer seinen Abschied angekündigt.

Von dpa