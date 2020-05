Geldautomat gesprengt: Fünf Verdächtige flüchten

Kleve (dpa/lnw) - Unbekannte haben am frühen Samstagmorgen in Kleve einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten laut Polizei, dass fünf Personen flüchteten. Vermutlich hätten sie eine bisher unbekannte Summe Bargeld erbeutet, hieß es. Am Tatort im Ortsteil Materborn wurden lose Geldscheine auf dem Boden gefunden. Zwei der mutmaßlichen Täter seien auf einem Motorroller in Richtung eines nahe gelegenen Parks geflüchtet, drei andere seien mit einem roten Auto davon gefahren.

Von dpa