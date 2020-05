Schwerverletzte nach Zusammenstoß zweier Autos auf Kreuzung

Hamm (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamm sind drei Menschen schwer verletzt worden. Das Auto einer 23-Jährigen und der Wagen eines 31-Jährigen stießen auf einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto der 23-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine am Fahrbahnrand stehende Werbetafel geschleudert. Dabei verletzen sie und ihr 26-jähriger Beifahrer sich schwer. Auch der 31-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt. Alle Drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Kreuzungsbereich wurde zwischenzeitig komplett gesperrt.

Von dpa