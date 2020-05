Züge in NRW kommen etwas pünktlicher

Am pünktlichsten waren die Züge in Berlin (97,8 Prozent), wobei die S-Bahn eingerechnet ist. Am meisten warten mussten Fahrgäste in Bremen (90,4 Prozent). In Flächenländern kamen Kunden in Sachsen (96,5 Prozent) am besten weg. Die meiste Geduld brauchten hier die Hessen (91,5 Prozent).