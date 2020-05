Rund 16 000 Friseurbetriebe in NRW dürfen wieder öffnen

Waschen, Schneiden, Abstand-Halten: Nach sechswöchiger Schließung wegen der Coronapandemie dürfen Friseure an diesem Montag wieder öffnen - auch in NRW. Doch wer jetzt keinen Termin hat, muss sich wohl noch in Geduld üben.