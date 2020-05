Bonn (dpa/lnw) - Vor dem Bonner Landgericht muss sich am Montag (09.00 Uhr) ein 41 Jahre alter Mann aus Waldbröl wegen Totschlags verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im vergangenen November seine 28 Jahre alte Ehefrau mit 18 Stichen in den Hals getötet zu haben. Das Motiv der Tat soll Eifersucht gewesen sein. Das Opfer soll ein Verhältnis mit einem Kollegen gehabt haben, darüber habe es regelmäßig Streit zwischen den Eheleuten gegeben.

Am Tattag soll der Angeklagte seiner Frau nach dem Mittagessen ins Schlafzimmer gefolgt sein und sie mit einem Schälmesser attackiert haben. Anschließend wählte der Rumäne selbst den Notruf und informierte die Polizei. Die Verletzungen der 28-Jährigen waren so schwer, dass sie nicht mehr zu retten war. Sie starb im Krankenhaus. Der Angeklagte hat die Tat gestanden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das Paar, seit acht Jahren verheiratet, war vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen, um Geld zu verdienen. Ihr Traum: In der Heimat ein eigenes Haus bauen. Für den Prozess vor dem Bonner Schwurgericht sind vier Verhandlungstage terminiert.