20 Jahre Schwangeren-Beratung: Schavan würdigt Verband

Am Dienstag (5. Mai) ist es genau 20 Jahre her, seit in Homburg im Saarland die erste Schwangeren-Konfliktberatungsstelle von Donum Vitae eröffnete. Im Jahr zuvor hatte Papst Johannes Paul II. den Rückzug der katholischen Kirche in Deutschland aus dem staatlichen Beratungssystem erzwungen. Daraufhin gründeten einzelne Katholiken - unter ihnen auch Schavan - den privaten Verein, um die entstandene Lücke zu füllen. Heute ist Donum Vitae bundesweit an mehr als 200 Orten präsent. Im vergangenen Jahr leistete der in Bonn ansässige Verband nach eigenen Angaben allein 16 000 Konfliktberatungen.