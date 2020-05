Verband fordert Fahrplan für weitere Schulöffnung in NRW

Die Viertklässler sollen nach aktueller Planung des Schulministeriums bereits ab diesem Donnerstag - dem 7. Mai - an die Schulen zurückkehren. Aber die Ankündigung, ab dem 11. Mai 2020 jeweils an einem Wochentag auch die Klassen 1 bis 3 zurück in den Präsenzunterricht zu holen, musste das Ministerium nach einem Machtwort Laschets am Donnerstagabend korrigieren. Diese Schritte «stehen unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratungen» zwischen Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) und der Ministerpräsidenten am 6. Mai, betonte das Schulministerium daraufhin. Bund und Länder müssten dabei «zuerst die Grundlagen für weitere Schritte schaffen, um ein bundesweit abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.»

Die «chaotische Kommunikation der letzten Tage» habe für Unruhe und Empörung unter Schulleitungen und Lehrkräften gesorgt, betonte der Verband Bildung und Erziehung. Die Wiedereröffnung dürfe «nicht drängelnd auf der Überholspur passieren», mahnte VBE-Landeschef Stefan Behlau.