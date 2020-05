Paderborn will mit Mannschaftstraining starten

Paderborn (dpa) - Der SC Paderborn will mit Blick auf einen baldigen Neustart in der Fußball-Bundesliga so schnell wie möglich wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen. «Wir warten das Ergebnis des zweiten Corona-Tests ab, dann werden wir möglicherweise auch schon heute ins Mannschaftstraining einsteigen», sagte der neue Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth am Montag bei einer Online-Pressekonferenz. Der Verein halte sich an alle Vorgaben der Deutschen Fußball Liga und des Gesundheitsamtes. «Wie andere Vereine damit umgehen, kann ich nicht beurteilen», sagte der Nachfolger von Martin Przondziono, der seit 1. Mai im Amt ist.

Von dpa