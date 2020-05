Laschet bei Ford: «Wir brauchen jetzt Konjunkturimpulse»

Der Betrieb bei Ford zeige, was «verantwortungsvolle Normalität» bedeute, so Laschet. Im Werk gelten strenge Sicherheitsauflagen, so muss etwa jeder vor dem Betreten des Geländes seine Temperatur messen lassen und eine Schutzmaske tragen. Auch die Delegation um Laschet trug am Montag Maske - großer Abstand wurde auf dem Rundgang jedoch nicht durchweg eingehalten, wie ein Video-Mitschnitt der Staatskanzlei zeigt.