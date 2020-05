Werl (dpa/lnw) - Unbekannte haben in der Nähe einer Autobahnabfahrt bei Werl im Kreis Soest sechs Bienenvölker gestohlen. Die Tiere seien mitsamt der Bienenkästen gestohlen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Diebstahl war am Sonntag aufgefallen, am Mittwoch zuvor waren die Bienenkästen noch da. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Von dpa