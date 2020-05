Essen/Mülheim (dpa) - Milch und einige Milchprodukte werden teurer: Aldi hat nach neuen Lieferverträgen den Preis für Milch um 6 Cent je Liter in der untersten Preislage angehoben. Demnach kostet Milch mit 1,5 Prozent Fett jetzt 71 Cent je Liter und mit 3,5 Prozent Fett 79 Cent je Liter, wie Aldi Nord und Aldi Süd am Montag auf Anfrage mitteilten. Das entspricht einem Plus von 9,2 und 8,2 Prozent. Auch bei Speisequark stiegen die Preise demnach um 6 beziehungsweise 5 Cent je Packung und nach Fettkategorie.

Von dpa