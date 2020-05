Prozess wegen Angriffs auf EX-SPD-Abgeordneten Wallow

Auf dem Rückweg soll er plötzlich einen Gasrevolver gezogen und aus 50 Zentimeter Entfernung zweimal auf Oberkörper und Kopf des 80-Jährigen gezielt haben. Die geladene Waffe hatte aber Ladehemmung und funktionierte nicht. Die 38-jährige Lebensgefährtin soll daraufhin den Angreifer von hinten angesprungen und zu Boden gebracht haben. Gemeinsam soll das Paar den 44-Jährigen fixiert haben, bis die alarmierte Polizei erschien. Dabei soll die Frau zweimal von dem Angeklagten in den Arm gebissen worden sein.

Vor dem Attentat soll der arbeitslose Angeklagte, der zuletzt in Österreich gelebt hat, wiederholt versucht haben, Kontakt mit Wallow zu bekommen: Er wollte mit ihm über ein Buch sprechen, das der Politiker in den 80er Jahren im Verlag seines Vaters veröffentlicht hatte. Die Staatsanwaltschaft geht in der Anklage nicht von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit zur Tatzeit aus. Ob ein psychiatrisches Problem vorliege, muss das Bonner Landgericht entscheiden. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.