Kündigung: Frau soll Kollegen mit Beil angegriffen haben

Münster (dpa/lnw) - Nach einem Streit um ihre Kündigung soll eine 34-jährige Frau einen Kollegen unter einem Vorwand in ihre Wohnung gelockt und mit einem Beil angegriffen haben. Der 37 Jahre alte Mann wurde durch mehrere Schläge am Hinterkopf schwer verletzt. Er habe aber weitere Attacken abgewehrt und durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machen können. Zeugen hätten die Polizei gerufen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Montag mit. Die Frau kam in Untersuchungshaft.

Von dpa