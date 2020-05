Die wichtigste Aufgabe der Landesregierung sei es jetzt, als Team zu funktionieren. Doch stattdessen sehe sich der stellvertretende Ministerpräsident und NRW-Familienminister Joachim Stamp ( FDP ) genötigt, «mit unabgestimmten Positionen an die Öffentlichkeit zu gehen, nur um die FDP profilieren zu müssen. Wie soll da eine vertrauensvolle Zusammenarbeit noch möglich sein?», sagte Kutschaty .

Stamp hatte am Montag mit einem Alleingang bei der Kita-Öffnung gedroht, sollte es am Mittwoch bei der Schalte der Ministerpräsidenten mit Angela Merkel ( CDU ) zu keinem Konsens kommen. «Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten», sagte er im «Morning Briefing»-Podcast von Gabor Steingart. «Die Länder brauchen ihre Freiheit, die Pandemie verläuft in den Ländern unterschiedlich.» Sowohl die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) als auch die SPD-Opposition warnten daraufhin vor Schnellschüssen.

Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten. NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) versicherte am Montag in der ARD: «Für mich ist klar: Entschieden wird am Mittwoch.» Es sei aber richtig, vorab zu diskutieren. «Auch die Öffentlichkeit soll ja wissen, was steht da zur Entscheidung an.»