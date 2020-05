Laschet: «Ruhrgebiet hat riesiges Reservoir an Chancen»

Essen (dpa/lnw) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat zum 100-jährigen Bestehen des Regionalverbands Ruhr die Chancen des Ruhrgebiets hervorgehoben. «Das Ruhrgebiet hat Zukunft, weil es bei allen Problemen ein riesiges Reservoir an Chancen und Potenzialen besitzt», schrieb Laschet in einem Vorwort zu einer am Dienstag vorgestellten Festschrift. In Bereichen wie Umwelt- oder Gesundheitswirtschaft, Logistik oder Verkehr gehöre es zu den führenden Regionen Deutschlands. «Hier können wir Lösungen für die großen Zukunftsfragen finden», so Laschet.

Von dpa