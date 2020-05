Fund bei Löscharbeiten: Vater soll Kleinkind getötet haben

Die Einsatzkräfte hatten den Mann lebensgefährlich verletzt vor dem Haus gefunden. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er liege weiterhin im Koma, so die Ermittler am Dienstag.

Das Kind habe sich nur für einen kürzeren Besuch bei dem Vater aufgehalten. Erkenntnisse zum Motiv liegen laut Polizei bislang noch nicht vor. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl für den Mann.

Das Feuer war am Sonntag in der Wohnung in Lennestadt im Kreis Olpe ausgebrochen. Die Feuerwehrleute hatten den Jungen bei den Löscharbeiten entdeckt.