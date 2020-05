Schalkes Pressechef Thomas Spiegel hört auf

Dem Verein soll der 53 Jahre alte Spiegel aber erhalten bleiben. Er werde zu einem späteren Zeitpunkt sein Arbeitsverhältnis in anderer Funktion wieder aufnehmen, hieß es. «Thomas Spiegel hat in seiner langjährigen Tätigkeit bei Schalke 04 jederzeit hundertprozentige Professionalität, Loyalität und Herz gezeigt und unseren Verein mit seiner Haltung und Offenheit stark mitgeprägt. Dafür gilt ihm größter Dank. Wir freuen uns darüber, dass er seine Expertise in Zukunft in einem anderem Aufgabengebiet für Schalke weiter einbringen wird», sagte Marketing- und Kommunikationsvorstand Alexander Jobst.