In einem Trauergottesdienst in der St. Elisabeth-Kirche in Bonn würdigte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) Norbert Blüm als großen Menschenfreund. Er kenne keinen Politiker, der Solidarität so gelebt habe wie Blüm, sagte Laschet. «Er war das soziale Gewissen der Bonner Republik.»

Der ehemalige CDU-Politiker Blüm war am 23. April im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war der einzige Minister, der Bundeskanzler Helmut Kohl die ganzen 16 Jahre seiner Regierungszeit (1982-1998) im Kabinett begleitet hatte.