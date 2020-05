Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Hausmeister der Grundschule den Einbruch am Vortag bemerkt. Die Täter zerstörten demnach im Laufe des langen Mai-Wochenendes ein Kuppelfenster, stiegen in die Halle ein und verwendeten «diverse Spielgeräte», so die Polizei. «Nach ihrer Sportstunde» seien sie unerkannt geflüchtet, teilten die Ermittler weiter mit. Sie nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs auf.