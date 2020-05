BVB-Chef Watzke zu Kalou-Video: «Absolute Ausnahme»

Dortmund (dpa) - BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke glaubt nicht, dass die jüngste Video-Posse um Fußballprofi Salomon Kalou Rückschlüsse auf eine leichtfertige Umsetzung der Hygienemaßnahmen auch bei anderen Fußball-Bundesligisten zulässt. «Das, was wir in diesem Video gesehen haben, war aus meiner Sicht die absolute Ausnahme», sagte der Vereinschef von Borussia Dortmund den «Ruhr Nachrichten» (Dienstag). Er verwies auf die konsequente Handhabung beim Revierclub. «In Dortmund wird das Konzept aus Überzeugung gelebt. Das spüre ich an jedem einzelnen Tag.»

