Düsseldorf (dpa/lnw) - Alle Grundschüler in NRW sollen nun doch ab dem 11. Mai in einem tageweisen Wechsel in die Klassenräume zurückkehren. Das kündigte die Landesregierung am Mittwoch in Düsseldorf an. Schulministerin Yvonne Gebauer ( FDP ) betonte, Bildung und Gesundheit seien beide ein «hohes Gut». Die schrittweise Schulöffnung werde vorsichtig verlaufen.

Man werde auch über die Grundschulen hinaus allen Schülern in Nordrhein-Westfalen vor den Sommerferien wieder sukzessive einen Schulbesuch ermöglichen. Nach wochenlanger coronabedingter Zwangspause sollen ab 11. Mai auch Jahrgänge der weiterführenden Schulen zurückkehren, sagte Gebauer. Seit dem 23. April gibt es schon wieder Unterricht für diejenigen Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen.

Um die Wiederaufnahme des Unterrichts an den Grundschulen hatte es zuvor Unstimmigkeiten in der schwarz-gelben NRW-Koalition gegeben. Das Schulministerium hatte die schrittweise Rückkehr aller Grundschüler ab dem 11. Mai bereits am vergangenen Donnerstag angekündigt - Laschet hatte das aber Stunden später öffentlich relativiert. Die Verwirrung war groß.

Den Anfang in den Grundschulen machen Gebauer zufolge schon an diesem Donnerstag (7. Mai) die Viertklässler. Das war bereits fest beschlossen und unter den Regierungspartnern unstrittig. Wie es für die Klassen 1 bis 3 weitergehen sollte, war aber zunächst unklar. Nun wird klargestellt: Der Präsenzunterricht beginnt doch ab dem kommenden Montag in einem rollierenden System für alle Grundschulklassen. Den Schulen werde dabei Flexibilität eingeräumt.