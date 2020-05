Watzke: Lange Pause wäre ökonomisch nicht möglich gewesen

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer vv ist dankbar über die Erlaubnis der Politik, den Fußball-Betrieb in den Bundesligen ab Mitte Mai wieder fortsetzen zu können. «Die Bundesliga so lange ruhen zu lassen, bis wieder Zuschauer in die Stadien dürfen, wäre für die Vereine wirtschaftlich allerdings nicht durchzuhalten gewesen», sagte Watzke am Mittwoch nach der Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Ministerpräsidenten der Bundesländer. Ab der zweiten Mai-Hälfte können die Profi-Clubs die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ohne Publikum fortsetzen.

Von dpa