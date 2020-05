Streit eskaliert: 22-Jähriger nach Messerattacke in U-Haft

Gladbeck (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke auf einen 42-Jährigen in Gladbeck im Ruhrgebiet sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihm gefährliche Körperverletzung vor, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Männer sollen am Dienstagabend in Streit geraten sein. Dann soll der 22-Jährige den Älteren mit einem Messer verletzt haben. Der 42-Jährige war nach der Attacke mit den schweren Verletzungen am Krankenhaus angekommen und musste notoperiert werden. Er schwebte am Mittwoch nicht mehr in Lebensgefahr.

Von dpa