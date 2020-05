Falschfahrer kollidiert mit Van: Mann stirbt

Königswinter (dpa/lnw) - Auf der Bundesstraße 42 bei Königswinter ist ein Falschfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Van ums Leben gekommen. Der 56 Jahre alte Fahrer des Vans kam nach dem Unfall am Mittwochmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei berichtete. Die Identität des Toten, der am Steuer des Kleinwagens gesessen hatte, war zunächst unklar.

