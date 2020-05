Gebauer: Kein Samstagsunterricht oder Schul-Schichtbetrieb

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz der coronabedingten Schulschließungen müssen Schüler in NRW den Rest des Schuljahres weder samstags noch im Schichtbetrieb den verpassten Stoff nachholen. Das stellte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf klar. Auch an den Sommerferien werde nicht gerüttelt. Es werde aber in den Ferien Angebote für Schüler geben, die durch das Lernen auf Distanz nicht erreicht werden konnten.

Von dpa